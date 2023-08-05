



Рейтинг самых сексуальных женщин по национальности: кто победил

Появился новый рейтинг самых сексуальных женщин по национальности. Мужчины выбирали, с кем бы они хотели отправиться в путешествие и свидание, если бы искали себе пару на сайте знакомств, сообщает abs7News.



Опрос проводился среди американских пользователей. В голосовании приняли участие почти 45 тысяч мужчин. Их просили ответить, какие национальности они считают наиболее привлекательными.



1 место - Армения



Лидером среди ответов была Армения. Как считают авторы исследования, это связано с тем, что в США невероятно популярна Ким Кардашьян. Модель с армянскими корнями уже много лет считается одной из самых ярких персон шоу-бизнеса.



2 место - Барбадос



Мужчины считают женщин с Барбадоса невероятно привлекательными. Скорее всего, такой выбор они делают из-за певицы Рианны. Звезда покорила мир своей красотой и всегда говорит о своих барбадосских корнях.



3 место - США



Неудивительно, что американцы считают одними из самых сексуальных именно тех женщин, которые родились в их стране. Одной из самых ярких женщин-американок считается Анджелина Джоли. Вот уже много лет она радует фанов неувядающей красотой и невероятной фигурой.



4 место - Колумбия



Колумбийки вошли в "пятерку" самых привлекательных женщин явно не просто так. В фильмах и сериалах актрисы этой национальности всегда поражают своей внешностью. К примеру, колумбийка София Вергара превратила свой акцент в визитную карточку, покорив сердца миллионов.



5 - Англия



Замыкают "пятерку" самых привлекательных женщин по национальности - англичанки. Одной из самых красивых актрис Англии считают Кейт Бекинсэйл. Звезда Голливуда стала секс-символом, а потому теперь мужчины все чаще ищут именно англичанок.



На шестом месте оказались австралийки, а на седьмом - женщины из Бразилии. Не менее привлекательными мужчины считают филиппинок, которые оказались на восьмой строчке рейтинга. Девятое место заняли женщины из Болгарии, а замкнули "десятку" - ливанки.