



Рейтинг городов: где самые ужасные пробки



Израильское издание The Globes опубликовало рейтинг удовлетворенности жителей израильских городов транспортной ситуацией и парковками в своих городах, а также общий рейтинг оценки деятельности муниципальных властей.



Как и следовало ожидать , самые низкие оценки получили муниципалитеты Иерусалима и Тель-Авива -1,61 и 1,52 соответственно.



Также низкие оценки у Ашдода (1,97), Кирьят-Оно (1,77) и Рамат-Гана (1,93).



В то же время жители Модиина и Нес-Циона удовлетворены движением транспорта и парковками в своих города, и муниципалитеты этих городов получили рейтинг 3,74 и 3,77 соответственно.



Общий уровень удовлетворения жизнью в своем городе высок в Ришон ле Ционе (3,75 из возможных 5), чуть ниже - Петах-Тиква 3,73. Модиин стал единственным городом, получившим более 4 (4,16), Раанана - 3,74, Хайфа 2,23, Иерусалим - 2,95, Рош Ха Аин - 2,36.



