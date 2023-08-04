



Рейтинг AnTuTu: Топ-10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи

Список моделей смартфонов, которыми пользователи довольны больше, опубликовали эксперты бенчмарка AnTuTu. Среди 10 смартфонов, вошедших в список, только один – не китайского производства.



На первом месте рейтинга оказался Samsung Galaxy S23 Ultra, удовлетворивший ожидания 95,71% пользователей. Этот смартфон заслуженно получил высокие оценки покупателей. Вторую строчку занял vivo X90 Pro+ с результатом 92,98% положительных отзывов. Тройку лидеров замкнул Nubia Z50 Ultra с результатом 92,73% довольных пользователей.



На четвертой строчке рейтинга расположился Xiaomi 13 Pro, результат которого – 92,06% положительных отзывов. Пятое место досталось HUAWEI Magic5 Pro, также собравшему уверенные 91,8% довольных владельцев. На шестой позиции расположился Honor X40 GT с результатом 91,8% положительных отзывов. Седьмое место в рейтинге занял OnePlus 11 с результатом 90,02% довольных пользователей.



Восьмое место получил OPPO Find X6 Pro с результатом 89,86% удовлетворенных владельцев. Девятое и десятое место заняли Xiaomi 13 Ultra и HUAWEI Mate 50 Pro соответственно с результатами в 89,85% и 88,98% довольных пользователей. Эти модели также показали высокое качество и удовлетворили ожидания своих владельцев.

