



Регина Тодоренко не исключила, что вернется из РФ в Одессу

Проживающая в России вместе с мужем Владом Топаловым ведущая Регина Тодоренко не исключила вероятности того, что вернется в Одессу.



Об этом она ответила своим поклонникам в Instagram.



Что примечательно, с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она всячески старалась тему войны. А между тем, в отношении нее в Украине действуют санкции.



На вопрос о том, планирует ли Тододренко вернуться на свою историческую родину, та ответила "Да, конечно". Каким образом ведущая намерена сделать, находясь под санкциями СНБО, он уточнять не стала.



