Редкое явление: в Шотландии заметили перламутровое облако

Жители Шотландии заметили редкое атмосферное явление в небе - перламутровое облако.



Как сообщает ВВС, эти облака образуются в очень холодных условиях, и благодаря своим мерцающим цветам их часто называют "перламутровыми".



Такие облака образуются над полярными регионами и в стратосфере на высоте от 12 до 19 миль, то есть намного выше, чем обычные облака.



Их редко замечают в Великобритании из-за очень холодных условий.



Солнечные лучи, образующиеся в воздухе при температуре около минус 80 градусов по Цельсию, отражаясь от крошечных кристаллов льда в облаке, придают ему жемчужный цвет, поэтому их также называют перламутровыми.





