Редкое явление: в Шотландии заметили перламутровое облако
Жители Шотландии заметили редкое атмосферное явление в небе - перламутровое облако.
Как сообщает ВВС, эти облака образуются в очень холодных условиях, и благодаря своим мерцающим цветам их часто называют "перламутровыми".
Такие облака образуются над полярными регионами и в стратосфере на высоте от 12 до 19 миль, то есть намного выше, чем обычные облака.
Их редко замечают в Великобритании из-за очень холодных условий.
Солнечные лучи, образующиеся в воздухе при температуре около минус 80 градусов по Цельсию, отражаясь от крошечных кристаллов льда в облаке, придают ему жемчужный цвет, поэтому их также называют перламутровыми.
Did you spot a strange cloud in the sky on Sunday evening?— BBC Weather (@bbcweather) January 30, 2023
Rare 'mother-of-pearl' clouds were seen... 🌈⤵️
Simonhttps://t.co/YJgd7nzLmP