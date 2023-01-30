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Редкое явление: в Шотландии заметили перламутровое облако
30.01.2023 16:24 Ольга Белозерова

Редкое явление: в Шотландии заметили перламутровое облако

Жители  Шотландии заметили редкое атмосферное явление в небе - перламутровое облако.

Как сообщает ВВС, эти облака образуются в очень холодных условиях, и благодаря своим мерцающим цветам их часто называют "перламутровыми". 

Такие облака образуются над полярными регионами и в стратосфере на высоте от 12 до 19 миль, то есть намного выше, чем обычные облака.

Их редко замечают в Великобритании из-за очень холодных условий.

Солнечные лучи, образующиеся в воздухе при температуре около минус 80 градусов по Цельсию, отражаясь от крошечных кристаллов льда в облаке, придают ему жемчужный цвет, поэтому их также называют перламутровыми.

 

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