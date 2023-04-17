



Редкое гибридное кольцеобразное полное солнечное затмение состоится в четверг

Сезон затмений 2023 года должен начаться 20 апреля, начиная с редкого гибридного солнечного затмения. По данным Universe Today, оно будет наблюдаться в Австралии, Юго-Восточной Азии и в районе Тихого океана.



Что такое гибридное кольцеобразное полное солнечное затмение?

Некоторые люди увидят захватывающее небесное явление, когда тень луны отбрасывает мимолетную тень на Землю. Редкое гибридное солнечное затмение начнется как прерывистое кольцеобразное затмение, которое переходит в полное, а затем снова возвращается к кольцеобразному затмению.



Траектория затмения шириной 49 километров совершит короткую посадку на восходе солнца над Индийским океаном, а затем коснется земли в трех точках.

Первый выход на сушу произойдет над побережьем Нингалу и крошечным городком Эксмут на северо-западной оконечности Австралии.



Затем тень направится к Тиморскому морю и коснется восточной оконечности островного государства Восточный Тимор недалеко от его столицы Дили. Затем она пересечет ряд индонезийских островов, включая Кисар, острова Схоутен и Западную Новую Гвинею.



Продолжительность будет всего одна минута и 16 секунд, к югу от индонезийского острова Восточный Тимор в Тиморском море.



По словам исследователя Майкла Зейлера затмение будет иметь в общей сложности около 2920 километров разорванного кольца.



"Гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 года примечательно тем, что оно длиннее, чем большинство кольцевых затмений, и является самым продолжительным до 17 октября 2172 года", — сказал Зейлер Universe Today.



Хотя солнечные затмения случаются редко , они более распространены, чем ожидалось, во всей Солнечной системе.



На Марсе марсоходы регулярно наблюдают деформированные кольцеобразные затмения, вызванные маленькими марсианскими спутниками Деймосом и Фобосом. Кроме того, основные спутники Юпитера представляют собой похожее на Землю зрелище во время сезона взаимных транзитов, а полные солнечные затмения имеют резкое совпадение.



Интересно, что кольцеобразные затмения становятся более частыми, чем полные затмения в текущую эпоху, и будут становиться еще более частыми в течение следующих нескольких сотен миллионов лет по мере удаления Луны от Земли.



В 21 веке будет всего семь гибридных затмений, что составляет всего 3,1% от общего количества солнечных затмений и делает предстоящее астрономическое событие редкой и уникальной возможностью для любителей астрономии.

