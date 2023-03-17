



Редкий спорткар зама Гитлера выставлен на аукцион

Gooding&Company выставила в США на аукцион раритетный кабриолет Mercedes-Benz 500 K 1934 года выпуска, который принадлежал заместителю Адольфа Гитлера Рудольфу Гессу.



Согласно карточке лота, его оценивают в 1,25 - 1,75 млн долларов.



Машина ни разу не была реставрирована, в связи с чем на кузове есть ржавчина и царапины.



Гесс заказал кабриолет с редким четырехместным кузовом Offener Tourenwagen. Из 342 спорткаров таких авто было лишь пять.



Зам Гитлера пользовался этой машиной до 1941, когда его арестовали в Великобритании. Спорткар был конфискован американскими военными.



