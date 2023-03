Редкий спорткар зама Гитлера выставлен на аукцион

Gooding&Company выставила в США на аукцион раритетный кабриолет Mercedes-Benz 500 K 1934 года выпуска, который принадлежал заместителю Адольфа Гитлера Рудольфу Гессу.



Согласно карточке лота, его оценивают в 1,25 - 1,75 млн долларов.



Машина ни разу не была реставрирована, в связи с чем на кузове есть ржавчина и царапины.



Гесс заказал кабриолет с редким четырехместным кузовом Offener Tourenwagen. Из 342 спорткаров таких авто было лишь пять.



Зам Гитлера пользовался этой машиной до 1941, когда его арестовали в Великобритании. Спорткар был конфискован американскими военными.





The Mercedes-Benz 500 K Roadster has been a dreamcar of its time. Only 30 of it were build since it was presented to the public in Paris 1934 and it's buyers were as exquisite as the car itself. Read more about it's history: https://t.co/Fcj31K3bER#MercedesBenz #MBclassic #MB pic.twitter.com/8kwg7kQX3K