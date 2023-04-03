



Редкий скелет тираннозавра уйдет с молотка в Швейцарии

Спустя миллионы лет после того, как динозавры правили Землей, скелет гигантского тираннозавра был представлен публике в Швейцарии в среду в преддверии аукциона в следующем месяце. Возраст окаменелости под названием "Тринити" оценивается примерно в 68 миллионов лет.



Ожидается, что гигантский хищник по имени TRX-293 Trinity будет стоить от 5 до 8 миллионов швейцарских франков, когда он поступит в продажу в Цюрихе 18 апреля.



При высоте 3,9 метра и длине 11,6 метра это всего лишь третий скелет тираннозавра, выставленный на аукцион, и первый в Европе.



"Название этого скелета — "Тринити", потому что он собран из костей трех особей, и все они были найдены в США. Остальная часть названия происходит от 293 костей в его скелете.", — сказал Сирил Коллер, владелец аукционного дома, который проводит продажу.



Коллер думает, что вероятным покупателем будет частное лицо, хотя он уверен, что публика все равно увидит его в будущем.



Находки окаменелостей T-Rex чрезвычайно редки, сказал Ханс Якоб-Сибер, палеонтолог из Музея динозавров Ааталя в Швейцарии.



"Это не слепок и не копия, это оригинал. И их очень мало, очень мало", — сказал Сайбер. — "На самом деле, примерно до 1970 или 1980 года тираннозавров было найдено меньше дюжины, большинство из них уже находятся в музеях США".



Почти все другие окаменелые тираннозавры хранятся в музеях, что означает огромный интерес, когда скелет выставляется на продажу.

Два других тираннозавра, обнаруженных в Северной Америке, по имени Сью и Стэн, были проданы за 8,4 миллиона долларов и 31,8 миллиона долларов соответственно, в 1997 и 2020 годах.