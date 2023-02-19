



Редкий металл, используемый при МРТ, может вызывать смертельную болезнь

Наночастицы токсичного редкоземельного металла гандолиния потенциально могут проникать в клетки почек, вызывая серьезные осложнения для здоровья. Данное свойство гандолиния обнаружила группа исследователей из Университета Нью-Мексико в новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.



Ученые выяснили, что в некоторых случаях гадолиний может вызывать нефрогенный системный фиброз — болезненное, часто фатальное заболевание, поражающее кожу и органы, а также потенциально летальное.



Гандолиний можно найти в контрастном веществе, которое часто назначают пациентам перед МРТ. Однако исследование также показало, что атомы гадолиния могут проникать из контрастных веществ в почки и другие ткани.



Брент Вагнер, адъюнкт-профессор кафедры внутренних болезней университета штата Нью-Мексико, утверждает, что примерно в половине МРТ-сканирований используются контрастные вещества, содержащие гадолиний.



Он также утверждает, что некоторые пациенты заболели нефрогенным системным фиброзом после однократного приема, в то время как другие заболели им только после восьми лет воздействия.



Исследование вызвало дополнительную обеспокоенность тем, что гадолиний может попасть в окружающую среду, поскольку было обнаружено, что контрастное вещество для МРТ выводится с мочой. Он также способен высвобождать лейкоциты, называемые фиброцитами.



