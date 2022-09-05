



Редкий гиперкар Bugatti выставили на аукцион

На аукционе RM Sotheby's в Калифорнии был выставлен очень редкий гиперкар – Chiron Sport 110 ans Bugatti. Это одна из всего двадцати машин, построенных французским производителем в честь своего десятилетия. И одно из двух, находящихся в США.



Все купе этой серии имеют эксклюзивную матовую окраску с использованием двух оттенков синего. Выдвижное антикрыло, корпуса зеркал и кресла украшены французским триколором, а панорамная крыша Sky View – две фиксированные многослойные панели над водителем и пассажиром – является частью стандартной комплектации. Покупая "обычный" Chiron Sport, за такую ​​опцию платили 62 тысячи долларов.



В комплекте с каждым Chiron Sport 110 ans Bugatti шел специальный серебряный медальон. Этот конкретный экземпляр также выделяется синим номером 16 на радиаторной решетке, которого нет у большинства других машин из юбилейной коллекции. Гиперкар проехал всего 3250 километров, буквально в прошлом месяце прошел ежегодное обслуживание, причем в качестве бонуса нынешний – он же единственный – владелец внес предоплату в 35 тысяч долларов за следующий визит на сервис, который должен состояться в этом декабре.



Bugatti Chiron Sport представляет собой драйверский вариант обычного «Широна», ориентированный на уверенное прохождение поворотов. Его сделали на 18 кг легче, использовав в конструкции больше деталей из карбона, перенастроили руль и снабдили более жесткими амортизаторами. При этом восьмилитровый W16 развивает стандартные 1500 л. и 1600 Нм.

