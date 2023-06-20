



Рецепт масла из водки стал хитом в социальной сети

Шеф-повар и блогер Кэролайн Гелен покорила Интернет своим видеорецептом приготовления водочного масла за считанные минуты.



“Вы можете сделать это меньше чем за пять минут, — обещает Гелен в своем видео, которое длится всего 36 секунд. - Я бы не стала мазать это масло на тосты на завтрак, но я бы подала его в качестве закуски на хрустящем хлебе с анчоусами, сардинами или кавиаром".



Кэролайн взяла две пачки сливочного масла, размягченного вне холодильника, положила их в миксер вместе с двумя рюмками водки (около 85 мл) и смешала все вместе, пишет jpost.



После этого она нарезала багет на маленькие ломтики и поставила его в духовку.



Затем она намазала смесью масла и водки хрустящие ломтики багета, положила на них анчоусы и добавила немного лимонной цедры и черного перца.



Консервированная рыба нравится не всем, поэтому веб-сайт TasteofHome попробовал другие соленые начинки и обнаружил, что нарезанные соленые огурцы, каперсы или оливки также очень хорошо сочетаются с водочным маслом.



Другой вариант — использовать это масло в качестве основы для приготовления макарон в соусе из водки вместо обычного обычного масла.

