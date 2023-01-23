



Ребенок заставил полицию проверить, настоящий ли Санта, собрав "улики"

Любознательный ребенок из Камберленда, штат Род-Айленд, попросил местную полицию проверить остатки моркови и печенье на наличие ДНК, чтобы доказать существование Санта-Клауса.



Девочка утром, 25 декабря, собрала улики в полиэтиленовые пакеты и отправила их в местное отделение полиции, приложив к посылке письмо.



"Я взяла образец печенья и моркови, которые оставила Санте и северному оленю в канун Рождества, и мне интересно, не могли бы вы взять образец ДНК и проверить, настоящий ли Санта", - написал ребенок.



Полицейское управление Камберленда с серьезностью взялось за дело. Начальник полиции маленького городка Мэтью Бенсон сообщил, что департамент действительно отправил "улики" на судебную экспертизу. Любопытного ребенка заверили, что дело будет рассмотрено по всем правилам.



"Эта молодая леди проделала огромную работу, упаковывая свои доказательства. Мы сделаем все возможное, чтобы дать ей ответы", — сообщил Бенсон.