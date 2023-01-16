Новости » Life Style
Реакция Галкина на удар РФ по дому в Днепре
16.01.2023 17:04 Алина Груднева

Реакция Галкина на удар РФ по дому в Днепре

Российский шоумен Максим Галкин отреагировал на нанесенный россиянами ракетный удар по жилому дому в Днепре.

Он обнародовал изображение, выражающее скорбь по погибшим мирным жителям Украины. Это - рисунок украинской художницы, которая изобразила руины дома и плачущую девушку.

"Днепр... Невыносимо... Невозможно", - подписал поддерживающий Украину Галкин.

Артист также сообщил, что комментарии к данному посту он закрыл, поскольку не хочет, чтобы боты "за деньги резвились и глумились".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы