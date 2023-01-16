



Реакция Галкина на удар РФ по дому в Днепре

Российский шоумен Максим Галкин отреагировал на нанесенный россиянами ракетный удар по жилому дому в Днепре.



Он обнародовал изображение, выражающее скорбь по погибшим мирным жителям Украины. Это - рисунок украинской художницы, которая изобразила руины дома и плачущую девушку.



"Днепр... Невыносимо... Невозможно", - подписал поддерживающий Украину Галкин.



Артист также сообщил, что комментарии к данному посту он закрыл, поскольку не хочет, чтобы боты "за деньги резвились и глумились".