



Реабилитированная Лолита сказала, что думает о скандальной "голой вечеринке"

Реабилитированная после скандала из-за участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой певица Лолита Милявская сказала, что думает о мероприятии, из-за которого она на какое-то время выпала из светской жизни.



По данным "СтарХит", знаменитость назвала это событие "самой скучной тусовкой" в ее жизни.



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Певица оправдалась, мол, пришла туда, впервые выбравшись куда-то после гастролей.



"И когда я вышла, то приятелю сказала: "Это самая скучная вечеринка в моей жизни!" И в процессе мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: "Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время…" В этот момент нас щелкали, а на фото казалось, что весело", - оправдалась Лолита.

