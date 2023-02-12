



Реабилитационные центры в Европе будут лечить криптозависимость

Нловая услуга по лечению криптозависимости появилась в реабилитационном центре The Balance. Один из пациентов центра - трейдер Дон, тратил на крипто-сделки до $200 тысяч в неделю. После чего совместно с семьей принял решение, что следует пройти курс лечения.



В рамках реабилитации Дон жил на частной вилле с личным дворецким и шеф-поваром, а его лечение включало психотерапию, массаж, йогу и велосипедные прогулки. Четыре недели обошлись ему в $75 тысяч.



В швейцарской Paracelsus Recovery программы лечения криптозависимости длятся месяц-полтора и стоят $104 тысячи в неделю. Клиентам предлагают индивидуальную диету, йогу, иглоукалывание, контроль анализов крови и, при необходимости, медикаменты.



Большинство реабилитационных центров работают в люкс-сегменте и лечат также от нарко- и алкозависимостей и расстройств пищевого поведения. В пяти клиниках рассказали, что за последние два года получили сотни запросов клиентов о криптозависимости.



Профессор психиатрии Стэнфордского университета Анна Лембке отмечает, что лечение "криптомании" требует психотерапии, изменения привычек и смены обстановки, иногда лекарств. При этом, хотя крипто-зависимость имеет много общего с пристрастием к азартным играм, она может быть более сильной.