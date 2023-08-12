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Разъяренный строитель снес постройку бензопилой, потому что ему не заплатили
12.08.2023 21:25 Алина Груднева

Разъяренный строитель снес постройку бензопилой, потому что ему не заплатили

В Великобритании строитель разгромил бензопилой постройку, поскольку наниматель вовремя не заплатил ему деньги на работу.

По данным Daily Star, он до ужаса перепугал соседей.

Это случилось в ирландском городке Суордс. Строитель взобрался на крышу пристройки, вооружившись бензопилой, и начал пилить ее, попутно матеря работодателя.

"Вот что бывает, когда не платишь по счетам", — кричал рабочий.

Чем закончилась "расплата" за недобросовестность в выплате зарплаты, не уточняется, однако владельцу постройки теперь придется раскошелиться на то, чтобы восстановить распиленную крышу.

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