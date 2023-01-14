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Развод Ноэля Галлахера вызвал слухи о воссоединении "Oasis"
14.01.2023 18:26 Евгения Маркова

Развод Ноэля Галлахера вызвал слухи о воссоединении "Oasis"

Поклонники считают, что распавшийся брак Ноэля Галлахера может стать хорошей новостью для легендарной группы Oasis. Расставание с Сарой Макдональд уже спровоцировало слухи о воссоединении группы.

55-летняя рок-легенда разводится с женой после 22 лет совместной жизни.

Известно, что после разрыва певец переехал из своего дома в Хэмпшире и в настоящее время живет один в Северном Лондоне.

Его брат Лиам обвинил жену Ноэля в том, что воссоединение группы не состоялось в 2020 году, поскольку отношения Сары и Лиама стали натянутыми. Лиам тогда разглагольствовал о своей невестке в Твиттере, утверждая, что ей не нравится музыка группы, что помешало им снова собраться вместе.

Вчера вечером представитель бывших супругов сообщил, что "Ноэль и Сара продолжат заботиться о своих детях, которые остаются приоритетом" и обратился от их имени к журналистам, попросив уважать их частную жизнь и частную жизнь членов семьи.
 

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