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Развод через 24 часа после свадьбы: жена отказала в сексе в первую брачную ночь
05.07.2023 10:15 Ирина Демьянова

Развод через 24 часа после свадьбы: жена отказала в сексе в первую брачную ночь

Невеста потрясла людей, рассказав, как ее муж попросил ее о разводе после отказа заняться с ним сексом в первую брачную ночь, пишет Mirror.

По словам женщины, она спала со своим мужем до их брачной ночи, но в тот вечер отказалась, так как чувствовала себя слишком “усталой” для какой-либо близости.

Oн отреагировал яростно и сказал ей, что хочет развестись, когда они проснулись на следующее утро.

На тот момент они не были женаты даже 24 часа и расстались всего через две недели.

Женщина, которую зовут Рэйчел, рассказала о своих испытаниях в австралийском радиошоу “ Горячие ночи с Эбби Чатфилд»”, что привело многих слушателей в шок.

Рэйчел, которая позвонила после запроса на рассказы о суперкоротких отношениях, рассказала: “Я была замужем 24 часа до того, как мой муж захотел развода, и мы расстались через две недели”.

Когда изумленные ведущие спросили ее, что именно произошло, Рэйчел продолжила: “В ночь свадьбы мы пошли гулять, а когда вернулись в номер отеля, к сожалению, я не дала ему того, что он хотел”.

Далее Рэйчел пояснила, что ранее они занимались сексом вместе, но той ночью она просто слишком устала и была не в настроении. Она добавила, что гневная реакция мужа заставила ее чувствовать себя “несчастной” и что она “не могла дождаться”, чтобы уйти от него.

 

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