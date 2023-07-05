



Развод через 24 часа после свадьбы: жена отказала в сексе в первую брачную ночь

Невеста потрясла людей, рассказав, как ее муж попросил ее о разводе после отказа заняться с ним сексом в первую брачную ночь, пишет Mirror.



По словам женщины, она спала со своим мужем до их брачной ночи, но в тот вечер отказалась, так как чувствовала себя слишком “усталой” для какой-либо близости.



Oн отреагировал яростно и сказал ей, что хочет развестись, когда они проснулись на следующее утро.



На тот момент они не были женаты даже 24 часа и расстались всего через две недели.



Женщина, которую зовут Рэйчел, рассказала о своих испытаниях в австралийском радиошоу “ Горячие ночи с Эбби Чатфилд»”, что привело многих слушателей в шок.



Рэйчел, которая позвонила после запроса на рассказы о суперкоротких отношениях, рассказала: “Я была замужем 24 часа до того, как мой муж захотел развода, и мы расстались через две недели”.



Когда изумленные ведущие спросили ее, что именно произошло, Рэйчел продолжила: “В ночь свадьбы мы пошли гулять, а когда вернулись в номер отеля, к сожалению, я не дала ему того, что он хотел”.



Далее Рэйчел пояснила, что ранее они занимались сексом вместе, но той ночью она просто слишком устала и была не в настроении. Она добавила, что гневная реакция мужа заставила ее чувствовать себя “несчастной” и что она “не могла дождаться”, чтобы уйти от него.



