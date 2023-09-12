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Разведка: ПВО вокруг Москвы обозначили спецзнаками - успокаивают граждан | Фото: ANADOLU
12.09.2023 11:56 Дара Киевская

Разведка: ПВО вокруг Москвы обозначили спецзнаками - успокаивают граждан

В последние недели российские власти перестроили систему ПВО вокруг Москвы и обозначили ее соответствующими знаками в зонах размещения, чтобы заверить общественность, что "ситуация под контролем".

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"В последние недели Россия перестроила систему ПВО ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов, которым город подвергается чаще всего", - отмечается в сообщении.

Разведка сообщает, что "с начала сентября 2023 года российские зенитные ракетные комплексы SA-22 в окрестностях столицы изображены на эстакадах и башнях. Ранее, после ударов по Энгельсской и Рязанской авиабазам в декабре 2022 года, российские ЗРК СА-22 также размещались на крышах официальных зданий в Москве".

"Почти наверняка это сделано для того, чтобы система могла обнаруживать и поражать цели типа БпЛА. Однако, скорее всего, это также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", - подытожили в Минобороны Британии.

 

 

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