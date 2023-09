В последние недели российские власти перестроили систему ПВО вокруг Москвы и обозначили ее соответствующими знаками в зонах размещения, чтобы заверить общественность, что "ситуация под контролем".



Об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



"В последние недели Россия перестроила систему ПВО ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов, которым город подвергается чаще всего", - отмечается в сообщении.



Разведка сообщает, что "с начала сентября 2023 года российские зенитные ракетные комплексы SA-22 в окрестностях столицы изображены на эстакадах и башнях. Ранее, после ударов по Энгельсской и Рязанской авиабазам в декабре 2022 года, российские ЗРК СА-22 также размещались на крышах официальных зданий в Москве".



"Почти наверняка это сделано для того, чтобы система могла обнаруживать и поражать цели типа БпЛА. Однако, скорее всего, это также призвано служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем", - подытожили в Минобороны Британии.





