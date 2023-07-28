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Разведка Британии: война в Украине усугубит ситуацию в Африке минимум на 2 года
28.07.2023 17:08 Дара Киевская

Разведка Британии: война в Украине усугубит ситуацию в Африке минимум на 2 года

В Министерстве обороны Великобритании спрогнозировали ситуацию с продовольствием для африканских стран после того, как Россия вышла из зерновой сделки.

"Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят проблему отсутствия продовольственной безопасности в Африке как минимум на два года", - говорится в отчете.

Так, зерновое соглашение на протяжении практически года позволяло безопасно вывозить украинское зерно через черноморские порты, несмотря на военные действия.

По данным британской разведки, таким образом около 30-ти млн тонн зерна попало Африку, обеспечив продовольствием такие страны, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан. Выход России из зерновой сделки уже сейчас привел к росту цен, пишет Bild.

Вместе с тем, российский президент, в свою очередь, на проходящем в Санкт-Петербурге форуме "Россия-Африка" пытается успокоить представителей африканских государств. В частности, Путин пообещал, что РФ в ближайшее время бесплатно поставит некоторым африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна. По мнению президента, это полноценная замена зерновой сделке, на которой, как считает российский лидер, наживались богатые западные страны.

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