



"Разваливалась на глазах": в Иерусалиме реконструировали Башню Давида

Эксперты реконструировбыла крепче.али культовую иерусалимскую Башню Давида, укрепив ее новыми камнями.



По данным The Times of Israel, реконструкция была проведена в течение последних месяцев.



Для этого Башня была разобрана, а уже на основании оригинальных камней, ее собрали заново, добавив к конструкции новые камни, чтобы она была крепче.



По данным 12-го канала израильского ТВ, это было сделано на фоне растущих опасений, что 400-летней башне грозит обрушение.



Обеспокоенность относительно стабильности древнего сооружения была описана в отчете итальянского профессора, ответственного за благополучие Пизанской башни. Инженер-эксперт из Падуанского университета предупредил, что башня может рухнуть.



По словам эксперта по сохранению и реконструкции Израильского управления древностей Йосси Вакнина, железные скобы, скрепляющие камни, со временем расширялись под воздействием непогоды, камни трескались и изнашивались, что еще больше дестабилизировало конструкцию. особенно, ближе к ее вершине.



"Она разваливается у нас на глазах руках", — сказал Вакнин.



В итоге, верхняя часть башни была разобрана. Ее новую верхнюю часть построили на каменном заводе в Шфараме на севере Израиля с использованием новых камней, дополненных камнем, извлеченным из удаленной части.



