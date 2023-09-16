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Разрыв Хью Джекмана с женой обрастает новыми подробностями
16.09.2023 15:53 Алина Груднева

Разрыв Хью Джекмана с женой обрастает новыми подробностями

Отношения главного "Росомахи" Голливуда Хью Джекмана с его супругой Деборрой-Ли Фернесс резко ухудшились во время пандемии.

Подробностями о разводе звездной пары поделился человек из окружения семьи.

По словам инсайдера, любовь супругов во время самоизоляции переросла в дружбу, в связи с чем они решили идти каждый своей дорогой. Семейные проблемы также усугубила забастовка писателей. 

Таблоиды отметили, что тревожные сигналы о разрыве пары можно было заметить еще до официальной новости об их разводе. 5 сентября Деборра-Ли присутствовала на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке без Хью, а на ее пальце уже не было обручального кольца.

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