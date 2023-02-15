



Разработано умное ожерелье, которое поможет отказаться от курения

Исследователи из Северо-Западного медицинского центра в Чикаго создали устройство, определяющее привычку к курению. Внешне оно напоминает кулон из голубого лазурита.



Умное украшение под названием SmokeMon в режиме реального времени отслеживает тепловые сигнатуры от зажженных сигарет, количество затяжек и время между затяжками и может помочь бросить курить.



SmokeMon полностью сохраняет конфиденциальность курильщика, поскольку отслеживает только тепло, а не визуальные эффекты, что является главным фактором для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно при его ношении.



По словам старшего исследователя и профессора профилактической медицины Набиля Альшурафа из Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете, с помощью устройства можно определить, когда сигарета прикуривается, когда человек подносит ее ко рту и делает затяжку, сколько дыма было выдохнуто, сколько времени прошло между затяжками и как долго сигарета находилась во рту.



Все эти детали называются топографией курения, которая позволяет ученым измерить и оценить воздействие токсичного угарного газа на организм курильщиков и глубже понять взаимосвязь между воздействием химических веществ и заболеваниями, связанными с курением, включая рак, болезни сердца, инсульт, болезни легких, диабет, ХОБЛ, эмфизему и хронический бронхит.



Это также помогает людям бросить курить, поскольку позволяет понять, как топография курения связана с рецидивом - возвращением к регулярному курению, - который часто случается у людей, впервые отказавшихся от этой привычки.



Новое изобретение может быть использовано для прогнозирования того, когда у человека произойдет рецидив и когда следует вмешаться, например, с помощью телефонного звонка от тренера по здоровому образу жизни или даже текстового или видеосообщения на смартфоне, чтобы помочь ему предотвратить рецидив.



"Теперь мы можем начать проверку эффективности этого устройства для повышения успешности программ по отказу от курения путем предотвращения рецидивов у курильщиков, которые планируют бросить курить. Мы сможем проверить, могут ли обратная связь и вмешательство в режиме реального времени быть более эффективными, чем обычный уход ", - сказал Альшурафа.



Ученые также планируют изучить эффективность устройства в отношении использования электронных сигарет.





