



Размер не такой большой: Кристофер Нолан извинялся перед Флоренс Пью

Биографический фильм “Оппенгеймер” Кристофера Нолана вышел чуть больше месяца назад, однако обсуждают его до сих пор. 23 августа актриса Флоренс Пью рассказала, как Нолан извинялся перед ней за то, что не уделил ее героине достаточно времени в фильме.



“Я говорю: “Пожалуйста, не извиняйтесь”. А потом он говорит: “Мы пришлем вам сценарий. Просто прочтите его и решите, нравится ли он вам… Поскольку я понимаю, что размер роли не такой большой”.



Флоренс Пью играет в картине роль Джин Тэтлок, возлюбленной Роберта Оппенгеймера. Роман с ней как раз и показывается в фильме.



Лента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мерфи (“Начало”, “Острые козырьки”).



Мировая премьера “Оппенгеймера” состоялась 21 июля.

