Размер имеет значение: мужчина "поручил" муравьям покусать свой пенис. Видео
В Таиланде мужчина решил провести эксперимент в домашних условиях со своим детородным органом, прибегнув к помощи муравьев.
Смельчак надеялся увеличит свой пенис, засунул его в муравьиное гнездо, передает Тhethaiger.
По словам мужчины, таким способом он пытался избавиться от эректильной дисфункции, а в результате его укушенный муравьями половой орган получил сильный отек.
Доктор Сорранай Онван из клиники красоты в северной провинции Чаингмай сообщил, что следует выбирать более подходящие методы лечения эректильной дисфункции, в том числе лекарства или даже хирургическое вмешательство.
Укусы муравьев могут вызвать дальнейшие осложнения в виде дерматита или инфекций.