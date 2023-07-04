



Размер имеет значение: мужчина "поручил" муравьям покусать свой пенис. Видео

В Таиланде мужчина решил провести эксперимент в домашних условиях со своим детородным органом, прибегнув к помощи муравьев.



Смельчак надеялся увеличит свой пенис, засунул его в муравьиное гнездо, передает Тhethaiger.



По словам мужчины, таким способом он пытался избавиться от эректильной дисфункции, а в результате его укушенный муравьями половой орган получил сильный отек.



Доктор Сорранай Онван из клиники красоты в северной провинции Чаингмай сообщил, что следует выбирать более подходящие методы лечения эректильной дисфункции, в том числе лекарства или даже хирургическое вмешательство.



Укусы муравьев могут вызвать дальнейшие осложнения в виде дерматита или инфекций.



