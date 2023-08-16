



Раздельный пляж в Тель-Авиве превратят в пляж нудистов

Наор Наркис, генеральный директор движения “Просвещенный Израиль” объявил, что больше не может “мириться с засильем ортодоксов”.



Последней каплей, переполнившей чашу терпения Наора стал случай в Ашдоде, где водитель линии автобуса, которой преимущественно пользуются харедим, потребовал от нескольких светских девочек-подростков “проявлять скромность в одежде”.



Ради того, чтобы поставить на место харедим, которые “не считаются с запросами либеральной и просвещенной публики” Наор торжественно объявил об инициации нескольких пилотных проектов, наиболее скандальным из которых является превращение раздельного пляжа в Тель-Авиве - пляжа которым в разные дни недели пользуются только мужчины или только женщины в пляж нудистов.



Господин Наркис утверждает, что на его призыв “уже откликнулись сотни людей”, которые обещают явиться в ближайшую пятницу на религиозный пляж без одежды.



Наор также угрожает добиться того, чтобы скоростной трамвай не прекращал работу в шабат. Он намерен “прийти с флагом Израиля на станцию скоростного трамвая и попросту воспрепятствовать ее закрытию” - и призывает сделать тоже самое всех прочих “просвещенных”.