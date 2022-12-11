



Раздавал презервативы и вейпы. Сибирский педагог устроил вечеринку для учеников

25-летний педагог из Новосибирской области устроил вечеринку с детьми в честь своего увольнения. После нее одной из девочек родители вызвали скорую помощь из-за отравления. За это учитель был оштрафован на 1,5 тысячи рублей.



Максим* преподавал историю и обществознание в сельской школе. Приехал он туда по программе «Учитель для России» из Москвы. Отработав год, он уволился. Успеваемость его учеников начала ухудшаться, а молодой педагог больше говорил с детьми о жизни, чем следовал учебной программе.



Учителя обязали вернуть в областной бюджет 300 тысяч рублей, которые он получал в качестве стипендии. Собираясь обратно в Москву, Максим решил «уйти красиво» и устроил вечеринку, куда позвал школьников от 13 до 17 лет.



«О самой вечеринке я узнала от 15-летней дочери. Она попросила разрешение пойти на встречу и попрощаться с педагогом, который уезжает в другой город. Я была не против. Я была уверена, что учитель встретится с детьми в школе. Чай попьют и разойдутся», – рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц.



Вместо школы учитель пригласил детей к себе домой. Взрослые уверяют, что 25-летний педагог пил со школьниками и дарил им очень неоднозначные прощальные подарки.



«Это я потом узнала, что он на своей странице в соцсетях написал пост и пригласил к себе детей. А некоторых вообще звал лично. В итоге пришли школьники от 13 до 17 лет. Моя дочка пошла к нему вместе с подругой», – рассказала сибирячка.



Началась вечеринка в шесть часов вечера. По словам мамы одной из учениц, посиделки были далеки от детского чаепития.



«Дочке и еще нескольким детям не понравилось, что учитель раздал им вейпы и презервативы, стал говорить о сексе. Они пробыли меньше часа и ушли», – описывает происходившее на вечеринке женщина.



Что произошло дальше женщина узнала от другой мамы.



«Она забеспокоилась, что дочка долго не возвращается, пошла домой к этому учителю – он жил недалеко. Когда ей открыли дверь, то увидела кучу неадекватных подростков – то ли пьяных, то ли под наркотиками. Ее дочке было плохо, она вызвала полицию и увела ребенка домой. Уже из своей квартиры она вызвала девочке скорую – ребенок оказался в больнице с отравлением», – проложила мама школьницы.



На родительском собрании в школе матери бурно обсуждали вечеринку неудавшегося педагога, они требовали наказать бывшего учителя истории.



«На собрании присутствовала инспектор ПДН, она сказала, что учителя за вечеринку с вейпами оштрафовали на 1,5 тысячи рублей», – рассказала мама одной из учениц.



Сам «виновник» торжества, видимо, уверен, что все в порядке.



«Спасибо всем, кто пришел, и вообще спасибо всем моим прекрасным ученикам и учителям, удачи на ЕГЭ. Вы навсегда в сердце, на самом деле, я уже пипец скучаю по школе и жалею, что уволился», – написал он в соцсети и прикрепил фото с прощальной вечеринки.



С журналистами педагог отказался общаться. Заявил, что по телефону разговаривать не будет. К своим словам он добавил, что сейчас находится в Москве и возвращаться в сельскую школу не планирует.



Обеспокоенные родители хотят написать заявление в прокуратуру и добиться того, чтобы учитель получил более суровое наказание, нежели штраф.