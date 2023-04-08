Разбор развлечений в онлайн казино Беларуси

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На азартной площадке Casino Zeus популярный эксперт в области гемблинг Алексей Иванов представил новую статью, в которой рассказал про особенности игровых автоматов. Автор подробно разобрал виртуальные дисциплины, представленные на просторах белорусских онлайн казино. Читатели смогут узнать более подробно не только про историю создания слотов, но и про особенности игрового процесса.



Игровые автоматы: какие особенности азартной дисциплины?



Первые слот-машины появились ещё в 19-ом веке. Прототипом стала модель, разработанная Чарльзом Фей, и принимающая ставки по 5 центов. Размер выигрыша превышал сумму ставки в 10 раз, поэтому если на экране выпадала призовая комбинация, то игроки могли забрать неплохой куш по тем временам, в размере 50-ти центов. Разработка автомата Liberty Bell привлекла первых инвесторов и слот-машины стали появляться на заправках и крупным магазинах.



Первое ПО было представлено разработчиком Microgaming, который создавал автоматы для своего онлайн казино. Уже спустя годы их слоты стали популярны во всём мире. До Белоруссии игровые автоматы дошли лишь в 2019-ом году, когда был принят закон о легализации игорного бизнеса. В основе каждого аппарата лежит генератор случайных чисел, которые не позволяет обмануть игроков и предугадать следующую комбинацию на экране. Более подробно вы можете прочитать на сайте https://igrovye-avtomaty.casinozeus.by/ru.



Какие разработчики софта для казино Беларуси признаны самыми известными?



Игроки азартных клубов предпочитают делать ставки на реальные деньги, поэтому гемблеры подбираются для себя автоматы под свой бюджет. В казино представлен огромный выбор аппаратов, которые отличают по бюджету, тематике, проценту отдачи и другим особенностям. Есть модели, которые считаются самыми топовыми, потому что их представили известные провайдеры, неоднократно получившие международные награды. В список известных брендов вошли:

MicroGaming;

Play`n Go;

Amatic Game;

PlaySon;

Belatra;

Pragmatic Game;

и другие.

возможность тестирования выбранной игровой тактики без рисков и денежных потерь;

знакомство с особенностями игрового автомата и изучение механики управления;

отсутствие ограничения на вращения барабанов.

Операторы должны контролировать процедуру регистрации. Так как к лудомании склонны чаще всего подростки, то со своей стороны администрация портала не должна допускать несовершеннолетних игроков. Уведомление игроков о возможных рисках. На официальном сайте казино должна быть представлена информация об опасности игромании, а также представлены тесты для выявления у игроков склонности к азартной зависимости. Операторы должны сотрудничать с местными центрами и международными организациями, например, StopGame, для оказания помощи пострадавшим пользователям.

«В список лучших провайдеров мы с командой включили действительно ответственные компании, которые очень ответственно подходят к созданию азартных шедевров. Разработчики очень дорожат своей репутацией, поэтому работают на результат. Игра в сертифицированных автомата не только намного комфортнее, но и увеличивает шансы на успех.», — отметил Алексей Иванов.В любой слот-машине представлен демонстрационный режим, предусмотренный специально для знакомства с игровым автоматом. Посетители площадки могут абсолютно бесплатно запускать слоты без прохождения регистрации и пополнения счета на реальные деньги. По своему функционалу бесплатные автоматы ничем не отличаются от обычных, но имеют массу уступающих преимуществ:К сожалению, единственным недостатком игры в демо-режиме является именно отсутствие возможности вывода денежных средств. Если игроки готовы уже к азартным развлечениям и ставкам на реальные деньги, то им потребуется пройти процедуру регистрации и пополнить депозит на любую сумму. Тут риски проиграть уже выше, но также есть и шансы на победу.Патологическая склонность к азартным играм приводит к сильнейшей зависимости от постоянных ставок в онлайн казино. Белорусские операторы приняли решение совместно бороться с лудоманией, выполняя принципы ответственной игры. Алексей Иванов подчеркнул важность выполнения данных правил и рассказал про основные, которых должен придерживаться любой владелец белорусского лицензионного казино: