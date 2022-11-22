



Разбираем 10 татуировок исторических личностей с экспертами Oops.Tattoo

Думаете, татуировки – тренды, который появился относительно недавно в нашей культуре? Вовсе нет. Известный Мастер тату Феликс из тату студии Oops.Tattoo в городе Хайфа развеет ваши мысли относительно этого. За время работы в студии Феликс изучил “от” и “до” тему исторических личностей и их тату.



Думаете, вас нечем удивить? Тогда читайте материал далее.



Томас Эдисон



Татуировки не были бы столь популярны в наше время, если б не изобретение Томаса Эдисона. Именно его изобретение – ручка для копирования различных документов – стало в будущем толчком для изобретения тату-машинки. Естественно, что Эдисон сам и испробовал на себе свое изобретение. На его предплечье был нарисован рисунок «шахматка».



Джордж Оруэлл



Автор романа «1984» украсил себя татуировкой. На костяшках пальцев известного писателя красовались чудные синие круги. Эти рисунки Оруэлл сделал еще в молодости, во время службы полицейским.



Джеймс Полк



11-й президент США известен тем, что присоединил Техас в 1845 году. Вместе с тем именно этот известный деятель начал моду на рисунки китайских иероглифов. Иероглиф на теле Полка означал «жаждущий».



Тедди Рузвельт



Все мы знаем, что Рузвельт являлся 26-ым президентом США. На груди у него красовалась тату семейного герба. Чуть позже на теле президента появилась еще одна несмываемая пометка. В период предвыборных агитаций, на Рузвельта было совершено покушение. К счастью, пуля пробила в толстый блокнот президента, который лежал в его кармане. Там была записана его предвыборная речь. Пуля навсегда осталась в теле Рузвельта. Ведь доставать ее было менее безопасно для него, чем оставить. Кстати, свою речь Тедди так и не остановил, несмотря на такую опасность.



Эндрю Джексон



Семнадцатый президент Штатов прославился своим скандальным нравом. Истории этой известен ни один случай, когда Джексон первым прекращал войну и заглаживал конфликты. Возможно, на такой его характер и взгляды повлияла татуировки исторических личностей томагавка на ноге.



Дороти Паркер



Писательница из Америки, еврейка по происхождению всегда имела очень острый ум и язык. Под ее едкие высказывания попадали многие деятели двадцатого столетия. В 1930-ом году Дороти попала в очень неприятную историю после выпитого ней алкоголя. На память об этом происшествии, Паркер и набила себе тату на локте в виде звезды.



Уинстон Черчилль

В 2012 году Великобритания получила звание наиболее татуированная страна. Это относится к любому возрасту. Это и логично, ведь сам премьер-министр Великобритании задал такую тенденцию. Ведь даже у Черчилля было что-то похожее на боди-арт: тату якоря на плече. Интересно, что даже у мамы Уинстона была тату змеи, которая вьется вокруг ее запястья.



Король Гарольд II



Татуировки пользовались популярностью еще с незапамятных времен. После гибели во время битвы, тело короля Гарольда опознали только благодаря тату известной личности. В частности — имени его жены под сердцем.



Принц Чарльз



Братья Уильям и Гарри частенько приводили в шок народ своим поведением. Конечно, ведь их отец также не далек от своих сыновей. В 70-х в период службы, Чарльз сделал тату. Правда, точной информации, что это было и на каком месте, никто не знает. Известно лишь, что удалить ее ему пришлось перед женитьбой с Дианой.



Жан-Батист Бернадот



Жан-Батист является знаменитым основателем Шведской династии. Карьеру он начал строить еще солдатом. В 1818 году он начал называться Карл XIV Юхан – правитель Швеции. А в 1844 году он умер. И во время бальзамирования тела нашли татуировку, написанную по-французски. Она переводилась как “смерть королям”.

Как видите, тату – не про моду, а стиль жизни и способ выразить свое “я”. Не бойтесь экспериментировать со стилем и размером тату.

Oops.Tattoo , к слову, мастера проводят бесплатную консультацию перед сеансом, чтобы обсудить волнующие вопросы и определиться финально с эскизом. Также, в преддверии всемирного дня “Черная пятница” в студии можно получить скидку 30% на все виды татуировок до конца ноября.

Главное – слушайте ваше сердце и выбирайте то, что вам по душе в мире тату!