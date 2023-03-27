



Раввины призывают правительство не останавливать реформу

Около двадцати религиозных сионистских раввинов призывают правительство не отказываться от правовой реформы - в свете сообщений о том, что премьер-министр собирается объявить о прекращении продвижения законопроектов.



В письме 17 раввинов говорят, что "немыслимо, чтобы меньшинство навязывало свое мнение с помощью насилия и создания анархии на улицах".



"По милости Бога народ Израиля выбрал еврейское и национальное правительство, которое будет работать на Тору Израиля, народ Израиля и Землю Израиля", - говорится в заявлении раввинов.



Они призвали правительство продолжать правовую реформу: "Мы призываем представителей национального лагеря не останавливать продвижение законодательства и укрепить свои руки в этот великий час. Бог даст мужество своему народу, Бог благословит свой народ миром".



В число подписантов входят главный раввин Цфата Шмуэль Элиягу и известные руководители ешив Шломо Авинер, Игаль Левинштейн и Дов Лиор, среди прочих.