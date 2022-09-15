



Раввин, живущий в ОАЭ, устроил самую большую еврейскую свадьбу (видео)

В среду в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялась самая большая еврейская свадьба в истории Персидского залива с 1500 приглашенными гостями.



Раввин Леви Духман, первый раввин, служащий в ОАЭ, совместил свою свадьбу с празднованием второй годовщины Авраамских соглашений, которые были официально подписаны в Вашингтоне 15 сентября.



Под эгидой этих соглашений Израиль нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами: ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.



Гости праздника восхищались изменениями, произошедшими за последние два года после подписания соглашений. Они отметили, что подобная церемония была бы невозможна всего три года назад.



"Авраамские соглашения принесли много чудес", - сказал эмиратский инженер Сауд Сагер, стоя на улице перед началом церемонии.



"Авраамские соглашения - это чудо, и проведение этой свадьбы, когда здесь собралась тысяча человек из разных слоев общества и разных религий, - одно из таких чудес", - сказал Сагер.



