



Раввин разрешил религиозному еврею нарушить Шаббат для запуска спутника

Ракета SpaceX Falcon 9 с 34 спутниками Starlink была запущена в субботу 10 сентября 2022 года с мыса Канаверал, штат Флорида. Религиозный израильский инженер получил разрешение раввина нарушить шабат, чтобы миссия могла быть продолжена.



Старший инженер обратился к раввину Манхему Перлу, главе Института Цомет — израильской высокотехнологичной некоммерческой организации, специализирующейся на ИТ-оборудовании и электронных приборах, предназначенных для соответствия Галахе, — и спросил его, что он может сделать, чтобы совместить свои профессиональные задачи и еврейскую веру в тот важный день, когда в космос будет запущен спутник, чтобы расширить покрытие сотовой связи на Земле с использованием израильских технологий.



Перл ответил, что он может работать в Шаббат, даже если это означает физическое присутствие на стартовой площадке, и что он также может добраться до стартовой площадки на автобусе вместе с другими сотрудниками.



"Проведение запуска в соответствии с планом представляет высший общественный интерес", — написал Перл инженеру.



"Улучшение покрытия сотовой связи посредством запуска спутника может предотвратить опасные для жизни ситуации, когда люди смогут позвать на помощь в районах, где раньше не было покрытия. Кроме того, согласно еврейскому закону, участие израильского инженера в таком проекте имеет большое значение, поскольку это касается технологий и Государства Израиль", — отметил он.

