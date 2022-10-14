



Раввин Хаим Друкман госпитализирован

Один из ведущих раввинов религиозной сионистской общины и бывший член Кнессета Хаим Друкман был доставлен в больницу в четверг вечером.



Как сообщает "Аруц Шева", раввин Друкман был госпитализирован в медицинский центр "Хадасса Эйн Керем" в Иерусалиме после того, как почувствовал себя плохо и у него поднялась температура. Сообщается, что 89-летний раввин также страдал от обезвоживания.



Родственники раввина просили общественность молиться за скорейшее выздоровление раввина Хаима Меира Бен Милки.



Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, в котором пожелал раввину Друкману скорейшего выздоровления.

