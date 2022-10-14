Новости » Life Style
Раввин Хаим Друкман госпитализирован
14.10.2022 12:59 Ольга Белозерова

Раввин Хаим Друкман госпитализирован

Один из ведущих раввинов религиозной сионистской общины и бывший член Кнессета Хаим Друкман был доставлен в больницу в четверг вечером.

Как сообщает "Аруц Шева", раввин Друкман был госпитализирован в медицинский центр "Хадасса Эйн Керем" в Иерусалиме после того, как почувствовал себя плохо и у него поднялась температура. Сообщается, что 89-летний раввин также страдал от обезвоживания.

Родственники раввина просили общественность молиться за скорейшее выздоровление раввина Хаима Меира Бен Милки.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, в котором пожелал раввину Друкману скорейшего выздоровления.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы