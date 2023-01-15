Новости » Life Style
Расторгуев раскрыл секрет названия любимой группы Путина
15.01.2023 12:29 Алина Груднева

Расторгуев раскрыл секрет названия любимой группы Путина

Николай Расторгуев рассказал, как появилось название любимой группы президента РФ Владимира Путина "Любэ".

Об этом сообщают российские СМИ.

Он признался, что название музыкального коллектива является жаргонным словом, которое использовалось во времена его детства.

"Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства - любэ. Оно означает "любой". Так и появилось название группы", - признался Расторгуев.

По словам певца, мысль о создании группы пришла композитору Игорю Матвиенко 34 года назад. Расторгуев решил, что 14 января будет считаться днем рождения группы, поскольку в этот день состоялась запись двух первых песен.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы