



Расторгуев раскрыл секрет названия любимой группы Путина

Николай Расторгуев рассказал, как появилось название любимой группы президента РФ Владимира Путина "Любэ".



Об этом сообщают российские СМИ.



Он признался, что название музыкального коллектива является жаргонным словом, которое использовалось во времена его детства.



"Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства - любэ. Оно означает "любой". Так и появилось название группы", - признался Расторгуев.



По словам певца, мысль о создании группы пришла композитору Игорю Матвиенко 34 года назад. Расторгуев решил, что 14 января будет считаться днем рождения группы, поскольку в этот день состоялась запись двух первых песен.