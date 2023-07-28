



Расставшуюся с возлюбленным Ноа Кирел заподозрили в новом романе

Прошло всего несколько недель с тех пор, как израильская певица Ноа Кирел рассталась со своим возлюбленным, как ее заподозрили в новом романе.



По данным израильских СМИ, участницу песенного конкурса "Евровидение-2023" заметили с новым предполагаемым кавалером.



В четверг, 27 июля, Кирел заметили на игре "Маккаби Тель-Авив". Источники рассказали Walla, что ее поход на матч был связан не только с интересом к футболу. Певицу подозревают в романе с защитником клуба Даниэлем Перецем.



Инсайдеры утверждают, что их отношения якобы находятся на начальной стадии. После матча парочка отправилась праздновать победу команды в ресторан.



Некоторые источники из окружения Ноа все же заверили, что они являются просто друзьями, а новость об их романе - просто сплетни о двух знаменитостях.