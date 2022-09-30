



Расследование изнасилования в тюрьме Гильбоа в тупике

По сообщениям СМИ, палестинскому заключенному тюрьмы Гильбоа, подозреваемому в изнасиловании и сексуальных домогательствах к женщинамиъ-охранникам, скорее всего, не будет предъявлено обвинение в изнасиловании.



Расследование сексуальных преступлений, совершенных Махмудом Аталлахом против солдата-охранника в тюрьме Гильбоа, близится к завершению. Без свидетелей или подтверждающих показаний других охранников и из-за того, что предполагаемое изнасилование произошло в комнате без камер, попытки обвинения собрать достаточно доказательств близки к провалу.



Пока неясно, будут ли Аталлаху предъявлены обвинения в других сексуальных преступлениях, совершенных против других охранников в тюрьме.



Аталлах находится в одиночной камере с 2018 года из-за скандала, в ходе которого офицер разведки Рани Баша якобы "подсунул" женщин-охранников ему и другим палестинским заключенным по его просьбе.



В июле новостной сайт Ynet сообщил, что палестинский заключенный, осужденный за терроризм, находится под следствием полиции по обвинению в сексуальных домогательствах во время пребывания за решеткой.



Позже в том же месяце бывшая израильская военнослужащая, которая служила охранником в тюрьме Гильбоа, заявила, что ее неоднократно изнасиловал заключенный Махмуд Аталлах.



В интервью новостному сайту Ynet в прошлом месяце жертва, имя которой до сих пор не раскрывается, описала нападения и сказала, что ведет "войну за свое имя" против слухов о ней и обвинений во лжи.



"История не только о террористе и тюремщиках. История сложнее и масштабнее. Кто позволял ему более четырех лет трогать, нападать и насиловать своих охранников?" – заявила женщина, которую в СМИ представляют под псевдонимом Хила.



Сообщения о сексуальных домогательствах и нападениях на женщин-военнослужащих и сотрудников тюрем в израильских тюрьмах впервые появились в 2018 году, но затем в основном прекратились до прошлого года, когда расследование было возобновлено после новых обвинений, появившихся в ходе расследования побега из тюрьмы Гильбоа.



На прошлой неделе стенограмма расследования Баши от 2018 года, опубликованная 12 каналом, показала, что это явление могло начаться еще раньше.



На вопрос следователя, как он мог объяснить игнорирование полученных заявлений о сексуальных домогательствах, Баша сказал: "вопрос о сексуальных домогательствах начался не в тот день, когда я вступил в должность, скорее всего, это началось раньше".

