



Распутина предлагает вешать противников войны

Прокремлевская российская певица Маша Распутина предлагает казнить тех, что выступает против войны в Украине.



Такое заявление она сделала в эфире "НТВ".



"Всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, те, которые предали за деньги, всех на виселицу. Вот всех расстрелять и на виселицу. Это мое заявление", — сказала Распутина.



Она подчеркнула, что также нельзя спокойно относиться к поведению знаменитостей, которые прославились в России, но решили покинуть родину и выступить против войны.



