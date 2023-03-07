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Распутина предлагает вешать противников войны
07.03.2023 14:13 Алина Груднева

Распутина предлагает вешать противников войны

Прокремлевская российская певица Маша Распутина предлагает казнить тех, что выступает против войны в Украине.

Такое заявление она сделала в эфире "НТВ".

"Всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, те, которые предали за деньги, всех на виселицу. Вот всех расстрелять и на виселицу. Это мое заявление", — сказала Распутина.

Она подчеркнула, что также нельзя спокойно относиться к поведению знаменитостей, которые прославились в России, но решили покинуть родину и выступить против войны.

 

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