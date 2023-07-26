



Расплакался в суде: дело против Кевина Спейси получило долгожданную развязку

В Лондоне суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным по девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах, непристойном поведении и принуждении к сексу.



По данным Variety, вердикт был вынесен 26 июля.



В сексуальных преступлениях Спейси обвиняли четверо мужчин, среди которых были и его давние знакомые.



Изначально звезде сериала "Карточный домик" было предъявлено обвинение по 12 пунктам, однако их количество сократили из-за "юридических формальностей".



По словам источников, Спейси расплакался, когда присяжные приняли решение. Услышав вердикт, он со слезами на глазах обнял своего менеджера и команду юристов.



Что примечательно, сегодня обладателю "Оскара" исполнилось 64 года. Таким образом, эта долгожданная развязка скандального дела стала для него своеобразным подарком.