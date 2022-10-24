



Раскрыта причина смерти "Хагрида" из Гарри Поттера

Стало известно, что послужило причиной смерти актера Робби Колтрейна, который был известен своей ролью Хагрида в кинофраншизе "Гарри Поттера".



Стоит напомнить, что Колтрейн ушел из жизни 14 октября в возрасте 72 лет.



Согласно информации Daily Record, актер скончался от полиорганной недостаточности. Кроме того, у него был ряд сопутствующих заболеваний: он страдал сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей, диабетом 2 типа, блокадой сердца и ожирением. Все это и привело Колтрейна к смерти.

