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Раскрыта причина смерти "Хагрида" из Гарри Поттера
24.10.2022 11:49 Александр Юзовский

Раскрыта причина смерти "Хагрида" из Гарри Поттера

Стало известно, что послужило причиной смерти актера Робби Колтрейна, который был известен своей ролью Хагрида в кинофраншизе "Гарри Поттера".

Стоит напомнить, что Колтрейн ушел из жизни 14 октября в возрасте 72 лет.

Согласно информации Daily Record, актер скончался от полиорганной недостаточности. Кроме того, у него был ряд сопутствующих заболеваний: он страдал сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей, диабетом 2 типа, блокадой сердца и ожирением. Все это и привело Колтрейна к смерти.
 

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