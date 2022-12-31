



Раскрыта цена помолвочного кольца Шер

Помолвочное кольцо знаменитой певицы Шер стоит минимум 250 тысяч долларов.



По данным Page Six, цену вычислил американский ювелир Майк Фрид.



По его словам, ювелирное изделие знаменитости состоится из шестикаратного бриллианта грушевидной формы и дорожки маленьких бриллиантов.

Уточняется, что такие бриллианты являются крайне редкими. По словам эксперта, ремешок также выглядит нестандартным."Это кольцо потребовало тщательного планирования, дизайна и мастерства", - пояснил он.