



Расходы на Рождество сокращаются до 2,8 млн фунтов

Британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу в этом году планирует потратить на празднование Рождества всего… 2,8 млн. фунтов. По его словам, это очень скромно ведь все британцы чувствуют затруднения.



Да и в прошлом году, для того, чтобы отметить этот праздник, у него ушло 4 миллиона.



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Барри очень любит делать подарки своим родным и близким. И конечно же именно эта статья в расходах - основная.



Его новорожденный сын в прошлом году получил яхту за 2,5 млн. Сейчас отец купил ему квартиру. Старшие дети получат Rolex. Новый розовый Rolex за 30 тысяч будет у жены. В придачу к новой квартире в Бангкоке за 1,8 млн.



Комплект из нового Mercedes CLK и Rolex за 200 тысяч ждет сына Орландо.



А бизнес-партнер Скотт сможет сполна насладиться возможностями Audi R8 за 195 тысяч фунтов стерлингов.