



Раненых в войне с Россией украинских солдат отправят на лечение в Израиль

Израиль впервые с начала войны между Россией и Украиной согласился принять 20 украинских солдат, которые были серьезно ранены в ходе боевых действий.



Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в воскресенье сообщил, что первые два украинских военных прибудут сегодня в Израиль и будут проходить лечение в больнице Шиба в Тель-Ха-Шомере, где им установят протезы и проведут реабилитацию.



Пока Израиль не принимал на лечение в стране украинских солдат, получивших ранения в боях с Россией, а только онкобольных детей и одну девочку, пострадавшую в результате российских бомбардировок. Украина долгое время оказывала давление на министерство здравоохранения Израиля и министра Ницана Горовица, чтобы те разрешили своим солдатам проходить лечение в Израиле, и Горовиц ответил в беседах со своими украинскими коллегами, в том числе с министром здравоохранения Виктором Ляшко, что положительно рассмотрит этот вопрос.



В рамках лечения онкобольных украинских детей МИД перечислил семь миллионов шекелей. Еще 10 млн шекелей Минздраву перечислили из МИД на лечение раненых украинцев в различных госпиталях, в том числе на реабилитацию и протезирование. Симона Гальперин, заместитель директора по Евразии Министерства иностранных дел, заявила, что "в рамках продолжающейся гуманитарной помощи Израиля Украине мы рады также оказать помощь в реабилитации раненых, которые приезжают в Израиль на длительный срок. Реабилитационное лечение поможет им вернуться к повседневной жизни".

