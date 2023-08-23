



Ранчо Джеффри Эпштейна продали таинственному покупателю

Ранчо Джеффри Эпштейна в Нью-Мексико, США, где он устраивал свои печально известные вечеринки с несовершеннолетними девушками, продали таинственному покупателю после двух лет на рынке недвижимости, пишет Daily Mail.



"Ранчо Зорро" сначала продавали за 27 миллионов долларов, в ноябре 2022 года цена ранчо была снижена на 9,5 миллиона долларов, но в итоге за какую сумму оно было продано – неизвестно.



"Мы подтверждаем продажу поместьем Эпштейна недвижимости в Нью-Мексико, известной как "Ранчо Зорро", а вырученные средства будут использованы для управления поместьем, включая выплаты кредиторам", — заявил Дэниел Вайнер, юрист, представляющий поместье Эпштейна.



Имя нового владельца и окончательная цена, уплаченная за недвижимость, по состоянию на 22 августа не разглашаются. Последняя объявленная цена составляла 18 миллионов долларов.

