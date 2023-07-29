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Райан Рейнольдс выложил в сеть видео с обнаженной Сандрой Буллок
29.07.2023 11:45 Ирина Демьянова

Райан Рейнольдс выложил в сеть видео с обнаженной Сандрой Буллок

Голливудский актер Райан Рейнольдс оригинально поздравил свою коллегу Сандру Буллок с днем рождения. Актрисе пару дней назад исполнилось 59 лет.

Райан выложил в инстаграме отрывок из фильма "Предложение", в котором они с Сандрой сыграли главные роли. Примечательно, что в эпизодическом видео актеры появились обнаженными.

"С днем рождения неповторимую и потрясающую Сандру Буллок! На твой день рождения в этом году я подарил нам обоим близкие отношения", - шутливо написал Рейнольдс.
 

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