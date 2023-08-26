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Райан Рейнольдс трогательно поздравил жену с днем рождения
26.08.2023 21:40 Алина Груднева

Райан Рейнольдс трогательно поздравил жену с днем рождения

Звезда Голливуда Райан Рейнольдс трогательно поздравил свою супругу Блейк Лайвли с днем рождения.

Актрисе из сериала "Сплетница" исполнилось 36 лет.

Поздравляя супругу, Рейнольдс опубликовал милый архивный кадр.

"Единственное, что безвозвратно принадлежит мне в мире, – это любовь, благодарность и благоговение, которые я испытываю к этому человеку. Наблюдать за ее жизнью – это то, что я не смог бы воспринять как должное, если бы даже пытался. И поверьте, я стараюсь. С днем рождения, Блейк", — сказал Рейнольдс.
 

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