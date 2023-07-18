



Райан Гослинг рассказал о реакции детей на его роль в фильме "Барби"

42-летний канадский актер Райан Гослинг признался, что его дети не понимали, почему он хочет сыграть Кена в будущем фильме о Барби. Об этом пишет People.



Муж Евы Мендес сказал, что две его дочери — восьмилетняя Эсмеральда и семилетняя Амада — были смущены тем, почему он примет участие в этом проекте.



"Мне кажется, они не понимают, почему я хотел бы сыграть Кена, — отметил Гослинг. - Им не нужен Кен".



Канадский актер также сказал, что наследницы познакомили его с миром Барби, поскольку сам он не играл куклами, когда рос.



"Мои дети познакомили меня с [Барби]", — сказал он изданию. Несмотря на их первую реакцию, Гослинг сказал, что дочери поддержали его и даже помогли подготовиться к роли.



"Мои дети были дома целыми месяцами, пока я готовился к этому", — вспоминал он.



"Так что они непреднамеренно тоже к этому готовились", — продолжил Гослинг.

