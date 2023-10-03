



Рай для лентяев: Страны Европы, в которых нужно меньше всего работать

Мифы о “лености” жителей курортных стран, широко распространенные в Европе, оказались таки мифами. Такие данные показал недавний отчет Европейского статистического управления (Евростата), который назвал страны Европы, где меньше всего нужно работать, и где наоборот больше всего. Самая продолжительная рабочая неделя оказалась в Греции, а на другом конце шкалы находятся такие традиционно “продвинутые” страны, как Нидерланды и Германия.



В среднем жители Европы в возрасте от 20 до 64 лет работают 37,5 часа в неделю. При этом кратчайшая рабочая неделя зафиксирована в Нидерландах – 33,2 часа в неделю, дальше идут Германия с 35,3 часа в неделю и Дания, где всего на десять минут больше. На четвертом месте также не сильно отставшая Норвегия – 35.5.



На противоположном конце шкалы – где число рабочих часов в неделю оказалось самым длинным – внезапно первое место заняла «ленивая» Греция. Она имеет самый высокий рабочий день в Европе – 41 час. Но это не рекорд – уверяет Евростат, если выйти за пределы Евросоюза, то лидером окажется Сербия – там вообще приходится работать 43,3 часа в неделю. Грецию “нагоняют” и другие страны Восточной Европы, как попавшие в Евросоюз, так и рвущиеся к нему – это Польша, а также Румыния и Болгария, во всех странах продолжительность рабочего времени составляет 40,2.



В “работающем” конце списка и другие курортные страны. Так, в Португалии рабочая неделя оказалась продолжительностью 39,9 часов, в Чехии 39,8, ненамного от них отстали Словения, Хорватия, Венгрия и Словакия, где рабочее время составляет 39,6 в неделю. В Австрии и Швейцарии работают в среднем 36 часов в неделю. В Испании этот показатель достигает 37,8 часов, в Италии и Франции – 37,4.