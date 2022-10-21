



Радиоведущая Шира Имбер скончалась в возрасте 79 лет

.Радиоведущая Шира Имбер, проработавшая в "Кол Исраэль" около 30 лет, скончалась в возрасте 79 лет. По просьбе Имбер похорон не будет.



Шира Имбер вела программу альтернативной музыки "Кутт Андаза" и другие программы, а с 90-х годов она также начала вести новостные передачи Кол Исраэль.



В 2006 году Имбер ушла из "Голоса Израиля", но продолжала вести программу на "Радио Иерусалим", а позже вела личную еженедельную программу на радио IDF. В разные годы она освещала церемонию зажжения маяка на горе Герцля.



В 2006 году у Имбер диагностировали рак, и с тех пор она боролась с этим заболеванием.