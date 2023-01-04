



Работы на железной дороге между Реховотом и Ашкелоном продолжатся в субботу

Работы по электрификации участка между Реховотом и Ашкелоном продолжатся в субботу и при новом правительстве, несмотря на то, что работы на железной дороге всегда являлись предметом споров между компанией и ульраортодоксами.



Дело в том, что работы проводит испанская компания SEMI и ее иностранные сотрудники, а также нанятые внешними подрядчиками нееврейские рабочие.

Евреи там тоже смогут работать, но с разрешения специального сотрудника Главного раввината, который прикреплен к министерству транспорта для выдачи разрешений на работу в шабат.



В ближайшее время будут завершены работы между станциями Нетания и Биньямина, что улучшит работу поездов в пятницу и на исходе субботы.



В связи с работами, которые будут проводиться между поздним вечером четверга и ранним утром воскресенья, в ближайшие недели движение поездов по выходным будет изменено в районе Ашкелона, Ашдода, Явне, Реховота, Беэр-Яакова и Лода.



Поезда линии Реховот-Нетания: по четвергам с 22:00 до воскресенья поезда ходить не будут. С юга поезда будут заканчивать движение на станции Лод.



На линии Ашкелон-Ришон ле-Цион и Моше Даян-Герцлия: по четвергам 5.1, 12.1, 19.1, 26.1 с 22:00 поезда будут начинать и заканчивать свой путь на станции Моше Даян.



По пятницам и субботам в числа 13-14 января, 27-28 января во все часы работы поезда будут начинать и заканчивать свой путь на юг на станции Моше Даян. В эти дни и часы станции Ашкелон, Ашдод и Явне будут временно закрыты, и предоставляется бесплатный трансфер.