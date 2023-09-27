



Работнику случайно заплатили в 367 раз больше: теперь его еще и оштрафуют

Гражданину Венгрии компания случайно выплатила в 367 раз больше, чем должна была, однако он отказался после обнаружения ошибки возвращать деньги.



Что примечательно, его уволили еще во время испытательного срока.



Компания должна была выплатить ему за выполненную работу 238 евро, но допустила огромную ошибку. Дело в том, что он предоставил свой счет в австрийском банке, потому фирма упустила из виду, что оплачивает ему в местной валюте.



Когда у счастливчика попросили вернуть деньги, тот заявил, что больше не имеет доступа к своему счету. По версии следствия, он снял наличные через банкомат, после чего положил их на другой счет. В итоге, компании удалось вернуть около 72 000 евро. Теперь ведется судебное разбирательство. Мужчина обвинен в незаконном присвоении, за что ему грозит крупный штраф.